KRISTIANSAND: – Det gikk veldig kort tid fra vi fikk beskjed om at det var en nasjonal fastlegekrise, men ikke i Kristiansand, til at det oppstod en akutt krise her likevel. Vi ble tatt på senga.

Det sier Espen Saga, leder av Helseutvalget i Kristiansand.

Fastlegesituasjonen i Kristiansand har tidligere blitt omtalt som kritisk.

Over 5000 står nå på venteliste for å enten få fastlege eller bytte fastlege i Kristiansand.

Nå har fastleger ved Vågsbygd legesenter sagt at de vurderer å slutte - og dermed kan ytterligere 4300 miste sin fastlege.

I Norge er det 150.000 som mangler fastlege.

Saga ble klar over den nasjonale situasjonen for to år siden. Men at det også er en krise i Kristiansand fikk han vite i januar.

– Hvis dere fikk vite om den nasjonale krisen for to år siden, hvorfor begynte dere ikke å jobbe med dette da?

– Vi har ventet på at staten skulle komme med en ordning, men det har foreløpig ikke blitt gjort. Nå kan vi ikke sitte og vente lenger. Vi må få på dette plass nå, i løpet av dette året.

– Fra vi fikk beskjed om at det var lokal kontroll, til det var full krise, gikk veldig fort, sier Espen Saga. Foto: Kristin Ellefsen

– Har dere ventet for lenge?

– Ja, det er ting som tyder på det. Det er veldig beklagelig. Det går utover byens innbyggere.

– Vi må tenke nytt

Han forteller at han nå har hatt flere møter direkte med fastleger i byen, og med allmennlegeutvalget i kommunen.

– Jeg har skjønt at vi må tenke nytt om hvordan vi skal håndtere dette. Det haster å få plass en løsning. Og den løsningen, om du vrir eller vender på det, vil koste mye penger. Det er en investering som kommunen er nødt til å ta. Dette er så prekært at alle politikere må prioritere det foran alle andre ting.

– Hva må gjøres for innbyggerne i Kristiansand?

– Det viktigste er å få på plass en ordning som gjør at fastlegene vi allerede har, ikke slutter. Det nest viktigste tiltaket er at rekrutteringen fortsetter, slik at nyutdannete leger vil inn i fastlegeordningen.

– Hvorfor har det ikke blitt gjort noe før?

– Vi politikere har ikke hatt innblikk i hvor alvorlig situasjonen var i Kristiansand. Vi har lent oss til administrasjonen som lenge sa det var en nasjonal utfordring, men ikke en lokal utfordring. Fra vi fikk beskjed om at det var lokal kontroll, til det var full krise, gikk veldig fort. De siste årene har det vært et etterslep på den direkte kommunikasjonen til oss politikere.

– Kunne kommunikasjonen vært bedre tidligere?

– Ja, vi kunne fått mer informasjon om problemet før. Hvem som har skylden for at vi ikke har fått beskjed om dette, vil jeg ikke spekulere i.

–Situasjonen er kritisk

Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand, håper fastlegekrisen kan løses på nasjonalt nivå.

– Klart, denne situasjonen er kritisk, og jeg har tatt dette opp i KS storbynettverk. Men vi må tenke langsiktig. Vi må finne løsninger som gjør at dette kan håndteres. Her må nasjonale avtaler ordne opp, ellers blir kommunene helt hjelpeløse. Vi kan ikke ha det slik i Norge.

Foto: Kjartan Bjelland

Han viser til at Legeforeningen og Kommunenes samarbeidsorganisasjon skal reforhandle rammeavtalen for fastlegeordningen i sommer.

– Der ligger løsningen. Det vi kan gjøre i kommunen, er «småpell» i forhold.

Han er klar på at en konkurranse mellom kommunene kan bli veldig krevende.

– Nå har det blitt en konkurranse, hvor nabokommuner overbyr hverandre for å få fastlegene. Da går man inn i en umulig spiral.