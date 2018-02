Kari Brattset til Györ: – Kunne ikke si nei

Det bekrefter Brattset selv til NTB mandag. 26-åringen slutter seg til sin nye klubb i sommer etter sesongen i Norge er ferdigspilt.

– Jeg har hatt det fint i Vipers, men dette var en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier Brattset til NTB.

Strekspilleren ble kontaktet etter gjennombruddet i håndball-VM, og var egentlig aldri i tvil om at hun måtte ta muligheten til å dra til en av verdens største klubber. Hun har skrevet under en to- pluss ettårskontrakt.

Kristiansen også til Györ

– Jeg får muligheten til å være på lag med verdens beste spillere i verdens beste klubb. Det er vanvittig stort, sier Brattset.

Vipers-spilleren blir lagvenninne med Nora Mørk, Kari Aalvik Grimsbø, Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen i Györ. Sistnevnte ble også klar for den ungarske klubben mandag. Venstrebacken kommer fra danske Midtjylland og har signert for tre år.

– Det er selvfølgelig tryggere å ha dem der. Jeg har også hørt fra dem på samlinger hvordan det er i klubben. Jeg får en veldig profesjonell hverdag, forklarer Brattset.

I Løkes fotspor

26-åringen flytter til Ungarn sammen med kjæresten.

I Györ skal Brattset konkurrere om spilletid med den nederlandske stjernespilleren Yvette Broch.

– Jeg har fått mye spilletid i Vipers, men kommer til å få en ny rolle nå. Det kommer nok til å bli mer tid på benken, men jeg tror det er bra for meg å få en større utfordring. Yvette er en veldig god spiller, men jeg håper å utfordre henne. I tillegg er det mange kamper så det blir nok spilletid på oss begge to, sier Brattset, som følger i fotsporene til landslagskollega Heidi Løke.

– Jeg har ikke tenkt på det, men Györ er verdens beste klubb og det hadde vært kult å følge i Heidis fotspor, avslutter Brattset.