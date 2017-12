Nyttårsgave til bilister på riksvei 9 – ny veiutbygging på gang i Bykle

Rett over nyttår ruller hogstmaskinene over veigrøfta til kronglete riksvei 9 nord for Bjørnarå i Bykle. Maskinene skal rydde skog der ei halv mil ny stamveitrasé til 120 millioner kroner skal bygges.