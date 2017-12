Søgne-konflikten fra A til Å

Mandag starter rettssaken hvor to ansatte krever erstatning av Søgne kommune for ulovlig gjengjeldelse etter varsling. I dette nettdokumentet finner du hele historien om varslingene og konfliktene som leder fram til rettssaken. Her finner du også tidligere upublisert materiale fra sentrale hendelser i saken.