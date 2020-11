Vil støtte Skisland i kaotisk bystyre

Christine Alveberg og Ivar Bergundhaugen føler seg ikke bundet av noen avtaler på borgerlig side og vil derfor danne budsjett med venstresiden. Foto: Jacob J. Buchard

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) var uten flertall i bystyret. Men nå velger Venstre å gå over til ordførerens side for å sikre byen et budsjett.

