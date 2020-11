Betaler gjerne avgifter for elbilene sine

Kathrine Gregersen fra Hånes har en kinesisk MG elbil med rekkevidde på 26 mil. Fredag skulle hun først på trening, deretter jobb i Kvadraturen, og parkerte på den gratis plassen over KMV-området. – Jeg håper vi får beholde denne plassen, sier hun. Foto: Jacob J. Buchard

Kathrine Gregersen og mannen bytter dette året ut to dieselbiler med to elbiler. Hun er enig med et flertall av sørlendinger i at elbilister også må betale avgifter.

