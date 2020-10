Skole kan få egen laksekonsesjon

Flekkefjord videregående skole har søkt om en undervisningskonsesjon for 780 tonn laks. Samtidig får elever praksisplass hos oppdrettsgiganten Mowi.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigsten sammen med fem av elevene som går første året på blått naturbruk. F.v.: Aurora Rullestad Høyem, Ingrid Nedrejord, Stina Juliane Sand, Lilliane Dybvik og Julia Bringsli Trydal. Foto: Torbjørn Witzøe

FLEKKEFJORD: – Dersom Fiskeridirektoratet gir oss undervisningskonsesjonen for oppdrettslaks vil skolen få et betydelig beløp til å drifte og videreutvikle blått naturbruk. Pengene vil komme godt med, da dette undervisningstilbudet er svært kostbart. Vi betaler blant annet for ulike sertifikater til elevene, båt og teknisk utstyr, sier rektor Tor-Inge Rake ved Flekkefjord videregående skole.

Onsdag var fiskeriminister Odd Emil Ingebrigsten på besøk ved skolens avdeling på Abelsnes som ligger på havneområdet noen kilometer utenfor Flekkefjord sentrum. Her var det en markering av at Flekkefjord videregående skole har inngått en praksisavtale med Mowi. Selskapet som er verdens største lakseoppdretter, har flere oppdrettsanlegg i Flekkefjord.

Avtalen med Mowi innebærer at elever får praksisplass hos oppdrettsselskapet, som samtidig forplikter seg til å ta imot minst tre lærlinger årlig. Mowi får anledning til å benytte undervisningskonsesjonen for laks, mot at skolen får en del av overskuddet. Hvor mye kontrakten er verdt i kroner er unntatt offentligheten.

Viktig for næringen

Produksjonssjef Bernhard Østebø i Mowi sier at undervisningstilbudet i havbruk og akvakultur ved Flekkefjord videregående skole er svært viktig for rekrutteringen til den lokale havbruksnæringen.

– Dersom fiske og havbruksnæringen skal kunne vokse i Agder er det viktig med et lokalt utdanningstilbud. Mange av de ansatte i oppdrettsnæringen har vært med siden oppstarten på 70-tallet, og det er de som i dag utdanner seg som skal løfte næringen videre inn i framtiden, sier Bernhard Østebø.

Mowi har fem sjøanlegg og ett smoltanlegg og totalt 40 ansatte i Flekkefjord. Lokalt har selskapet mulighet til å produsere 15.000 tonn i året.

Fylkesdirektør for utdanning, Arly Hauge, er glad for at ungdom på Sørlandet nå slipper å reise ut av fylke for å ta fagarbeiderutdannelse innen akvakultur.

Arly Hauge ga klar beskjed til statsråden at de er helt avhengig av å få undervisningskonsesjonen for laks for å kunne videreutvikle undervisningstilbudet blått naturbruk ved skolen.

Rektor Tor-Inge Rake ved Flekkefjord videregående skole (t.v.) og produksjonssjef Bernhard Østebø i Mowi sier de har gjensidig nytte av å samarbeide med hverandre om å utdanningstilbudet blått naturbruk. Foto: Torbjørn Witzøe

Fakta Blått naturbruk Blått naturbruk er et utdanningsprogram (linje) på videregående skole. Her får elevene en innføring i fiske, fangst og oppdrett av fisk og skalldyr. Som i annen yrkesfaglig utdanning får elevene praksis i arbeidslivet, og da fortrinnsvis i marine virksomheter. Elevene kan etter to å bli lærling og deretter fagbrev, eller ta vg3 og ta yrkes- eller studiekompetanse. Som første skole sør og øst for Rogaland, startet Flekkefjord videregående opp med tilbudet høsten 2019.

Har også fangstkvoter

Flekkefjord videregående skole har fra før flere fangstkvoter, som innebærer at elever fra blått naturbruk som har utplassering på fiskefartøyer, kan få med seg en kvote som båt og skole deler inntektene fra. Skolens fangstkvoter for inneværende år er 770 tonn makrell, 550 tonn norsk vårgytende sild, 440 tonn nordsjøsild, 55 tonn sei, 300 tonn torsk og 110 tonn hyse.

Satsingsområde i Agder

Blått naturbruk ved Flekkefjord videregående inngår som en del av en større satsing på marin sektor i Agder. Parallelt har det kommet et masterstudie i kystsoneøkologi ved UiA. Med starthjelp fra næringsselskapet Lister Nyskaping har næringsklyngen Innakva blitt etablert og forskningsstasjonen på Flødevigen er også blitt styrket.

– Vi var spente da vi for snart halvannet år siden startet opp blått naturbruk om det kom tilstrekkelig med søkere, men nå må vi operere med venteliste. Så langt har de fleste elevene kommet fra Flekkefjord og nabokommunene i Lister og Rogaland. Vi håper på sikt å få til en form for elevinternat i Flekkefjord, slik at skoletilbudet også kan bli mer attraktivt for elever fra resten av Agder, sier rektor Tor-Inge Rake.

Arly Hauge kan ikke love noe internat-tilbud, og viser til at det er mange elever i Agder som må basere seg på ordinære hybler når de går på skole i andre kommuner enn der de kommer fra.

Venteliste

Fiskeriministeren sier at elever nå står i kø langs hele kysten for å komme inn på blått naturbruk for å sikte seg inn på en utdannelse innen fiske eller havbruk.

Da statsråden traff førsteårselever ved blått naturbruk i Flekkefjord, fikk han høre fra Stina Juliane Sand at hun ønsker å bli fisker. Drømmen til flekkefjordjenta er å en gang bli skipper på eget fartøy, slik faren hennes er. I høst skal hun ha utplassering på et fartøy som skal fiske etter nordsjøsild utenfor Egersund og senere ved Ålesund.

Leder av hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder, Mathias Bernander, ba statsråden merke seg at næringslivet og det politiske miljøet på Sørlandet mener alvor når de sier at Agder skal bli en av de ledene regionene innen blå næring.

