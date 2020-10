Flere biltips etter drapet i Kristian­sand

Politiet i Agder har fått inn flere tips etter at de etterlyste en bil i forbindelse med drapet på Dan Eivind Lid (48) i Kristiansand.

Politiet på åstedet i Kristiansand der de fant Dan Eivind Lid drept i 3. oktober. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

KRISTIANSAND: – Det har vært henvendelser fra publikum, uten at jeg kan komme nærmere inn på det konkrete innholdet, sier politiadvokat Morten Formo i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Politiet gikk torsdag ut med video fra et overvåkningskamera som viser en bil kjøre langs Suldalsveien rundt klokka fem om morgen lørdag 3. oktober. Politiet mener Dan Eivind Lid ble drept mellom klokka fem og klokka seks denne morgenen. Han ble funnet død av en kamerat ved 13-tiden samme dag.

Formo opplyser til Fædrelandsvennen fredag at politiet ikke har identifisert fører eller eventuelle passasjerer i den etterlyste bilen.

Det er fremdeles ingen som er pågrepet eller siktet i saken.

Venter på obduksjonsrapport

– Vi arbeider fortsatt med å sammenstille all informasjonen vi har innhentet og kartlegger hva som er relevant, og hva som faller utenfor, sier Formo om etterforskningen.

Politiet venter på resultatene fra åstedsundersøkelsen og den endelige obduksjonsrapporten.

– Umiddelbart etter at vi fikk kjennskap til hendelsen, satte vi inn store ressurser på dette og det har vi fortsatt med å ha. Vi har også fremdeles bistand fra Kripos, sier politiadvokaten.

Holder det fortsatt åpent

Han bekrefter at det fortsatt ikke er noe som tilsier at drapet var politisk motivert, men legger til at etterforskerne fremdeles holder den muligheten åpen.

Avdøde var engasjert i organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian), og deltok blant annet på den såkalte krenkefesten organisasjonen holdt utenfor Stortinget 29. august. Lid var også til stede da Koranen ble brent på Torvet i november 2019.

– Vi jobber med full styrke videre. Vi har sagt at hvis det skjer noe av nyhetsinteresse, vil vi gå ut med det til pressen, sier politiadvokat Morten Formo.

