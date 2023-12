Mandag hadde Statens vegvesen en kontroll av tunge kjøretøy ved E39 på Krossmoen i Eigersund.

Et vogntog ble tatt til sida for utvidet kontroll.

Vogntoget var ekstra langt og kjørte med dispensasjon. Det ble fort konstatert at vogntoget var for langt for tillatelsen det hadde, melder Statens vegvesen i en kontrollrapport.

I tillegg ble det påvist overlast på både drivakselen og hele trekkvogna.

Det var skadede stropper på vogntoget. Foto: Statens vegvesen

Ble stoppet dagen før

Dagen før, på søndag, ble det samme vogntoget stanset på Rige kontrollstasjon i Kristiansand.

Da fikk kjøretøyet bruksforbud. I tillegg var det ikke forskriftsmessig merket overheng, samt skadet sikringsutstyr.

Sjåføren valgte å kjøre videre fra Rige, til tross for forbudet som ble gitt.

Lokalavisen Dalane Tidende omtalte saken først.

Det ble avdekket oljelekkasje på vogntoget som ble stanset. Foto: Statens vegvesen

Politianmeldt

Da kjøretøyet ble stanset på Krossmoen, ble sjåføren politianmeldt for å ha brutt kjøreforbudet.

I tillegg ble sjåføren anmeldt for å kjøre et vogntog som ikke var i god nok stand.

Etter en utvidet kontroll ble det oppdaget mange feil i bremsesystemet på både trekkvogna og semihengeren, samt skadet sidehinder, skadet luftfjæring og en kraftig oljelekkasje.