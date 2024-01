Riksadvokaten har besluttet at 42-åringen tiltales på nytt for drapet han ble frikjent for i 2001.

Dermed må Andersen møte i retten igjen, 24 år etter drapene i Baneheia.

Det er allerede satt av åtte uker til hovedforhandlingen i Sør-Rogaland tingrett.

Rettssaken starter etter planen 15. april og avsluttes 7. juni.

Tiltales ikke for falsk anklage

Avgjørelsen ble offentliggjort fredag. Der kommer det fram at Andersen ikke tiltales for falsk anklage mot Viggo Kristiansen.

Fædrelandsvennen har fredag vært i kontakt med Jan Helge Andersen. Han opplyser at han fikk beskjed om drapstiltalen fredag, men ønsker ikke å kommentere den og henviser til sin advokat Svein Holden.

Holden sier følgende til Fædrelandsvennen:

– Vi tar riksadvokatens beslutning til etterretning. Jeg konstaterer at Andersen ikke er tiltalt for uriktig anklage, men jeg har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Andersen har gjentatte ganger forklart at det var Kristiansen som var hovedansvarlig for drapene og voldtektene. Han gjentok denne forklaringen i nye avhør i 2021 og 2022.

Riksadvokaten har kommet til at de første forklaringene ikke kan straffes fordi forholdet er foreldet, og at Andersens forklaringer i de nye avhører ikke kan straffes ettersom de ikke medførte noen straffeforfølgelse mot Kristiansen.

«Utsiktene til ny fellelse av Kristiansen på grunnlag av en gjentakelse av samme anklage, må i lys av dette etter riksadvokatens vurdering sies å ha vært små», heter det i vedtaket som er publisert på Riksadvokatens nettside.

– Det var ikke så veldig overraskende at det nå varsles en tiltale. Det har vært tydelig signalisert ved at saken allerede har vært forhåndsberammet en stund. Derfor var utfallet som forventet, sier bistandsadvokat for de etterlatte foreldrene Audun Beckstrøm til Fædrelandsvennen.

Ble frikjent i 2001

I 2001 ble 42-åringen dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8), men frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Viggo Kristiansen ble da funnet skyldig i drap og overgrep mot begge jentene og dømt til 21 års forvaring.

Over 20 år senere slo domstolen fast at Kristiansen er uskyldig dømt i Baneheia-saken. Advokatene hans har beregnet et erstatningskrav på 90 millioner kroner.

Lena Sløgedal Paulsen (t.v.) og Stine Sofie Sørstrønen. Foto: Privat/NTB

Risikerer to års fengsel

Jan Helge Andersen ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for drapet på Sørstrønen, samt overgrep eller medvirkning til overgrep mot begge jentene.

Han ble prøveløslatt i 2016 og var ferdig med soningen i 2019.

Siden maksimalstraffen i Norge er 21 års fengsel, risikerer 42-åringen i utgangspunktet kun to års fengsel dersom han nå også blir funnet skyldig i drapet på Paulsen.

Fastholdt forklaringen

Jan Helge Andersen har i nye avhør fastholdt forklaringen han ga under rettssakene i 2001 og 2002. Han hevder at Viggo Kristiansen drepte den ene jenta og tvang Andersen til å drepe den andre.

Det er statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter som møter for aktoratet i rettssaken mot Andersen. Øverberg og Schei har hatt ansvaret for Baneheia-saken siden saken til Kristiansen ble gjenåpnet.

Advokat Svein Holden møter som forsvarer for Andersen.

De etterlatte representeres av bistandsadvokatene Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm.

Oppdateres.