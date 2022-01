GRIMSTAD: Det melder Grimstad Adressetidende.

Sykepleiere i hjemmetjenesten er bekymret for at innbyggerne ikke får det de har krav på. Selv om de er færre folk på jobb, må de likevel gjennomføre like mange hjemmebesøk som de pleier.

Det gjør at de får dårligere tid hos hver bruker.

– Noen av brukerne våre må gå i to uker uten å bli dusjet, vi har ikke tid. Vi må prioritere de viktigste tingene når vi er hjemme hos dem, sier gruppesykepleier Kirsti Salvesen til avisa.

Må prioritere

Hun forklarer at de fleste brukerne har fått innvilget hjelp til dusj én gang i uka, men at denne delen av tilbudet av og til utgår. Med få folk på jobb må sykepleierne prioritere de mest nødvendige oppgavene. Eksempler på dette er hjelp til medisiner, stell, ernæring, sårskift og smertelindring.

– En dusj tar mellom en halv time til tre kvarter, så slipper man unna to dusjer per vakt så har man en ekstra time til å gjøre viktige ting på. Er det et stort fravær trenger vi den ekstra timen, sier hun.

– Et økende problem

I desember var det i snitt 15 prosent sykefravær i enheten, ifølge Grimstad Adressetidene. Det har også vært vanskelig å få tak i vikarer.

– Utfordringen er å ha nok folk. Det er et økende problem, og vi gjør det vi kan for å få nok folk, sier konstituert enhetsleder for hjemmetjeneste og rehabilitering, Eva Irene Ødegård til avisen.

