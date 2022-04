«Flere personer i Agder er i dag blitt oppringt fra tlf nr 22291000 hvor de utgir seg fra å være fra ØKOKRIM. De ønsker kontoinformasjon. Dette er forsøk på bedrageri. Oppgi ALDRI kontoinformasjon (passord/koder eller annet) over telefon eller nett», skriver politiet i Agder på sin Twitter-kanal.

Tre henvendelser

Operasjonsleder John Repstad opplyser til Fædrelandsvennen at de har fått henvendelser fra tre personer i Agder om de samme svindelmetodene.

– De som ringte prøvde å få personene til å gi fra seg kontoinformasjon. Ingen av de tre som har kontaktet oss gikk på svindelforsøket, men dette er kjente metoder, sier Repstad.

- Økende problem

Operasjonslederen nevner en sak som hendte for ikke lenge siden der en kristiansander ble svindlet for 45.000 kroner på samme vis.

– Vi opplever dette som et økende problem, og i vinter og tidlig vår har det vært veldig mye. Svindelforsøk på mail, tekstmeldinger og telefonsamtaler, mener Repstad.

Brukte Økokrims nummer

Økokrim sendte lørdag ut en pressemelding der de presiserer at de aldri vil be innbyggerne oppgi sin bankkode.

- Det er viktig for oss å gi beskjed om at vårt navn misbrukes av kriminelle til å begå bedrageri. Økokrim vil aldri be deg om å oppgi PIN eller kode til din BankID, skriver Pål K. Lønseth, sjef i Økokrim, i en pressemelding.

Han opplyser at de kriminelle bruker Økokrims telefonnummer og at svindelen kalles «spoofing». Det er en teknikk svindlerne bruker slik at den innkommende samtalen ser ut til å komme fra et annet nummer enn den faktisk gjør.

Lønseth oppfordrer innbyggere som er usikre på hvem de har vært i kontakt med om å ta kontakt med Økokrims responssenter på 23291000.