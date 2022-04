KRISTIANSAND: Fædrelandsvennen ble tipset av en beboer som hørte et smell før han mistet strømmen ved 20.30-tida onsdag.

– Det var ti-gangen av vanlig sprengning. Det kjentes ut som et jordskjelv, hele huset ristet, forteller mannen som bor i Øvrebø, rundt én kilometer unna stedet.

Like etter bekrefter Agder Energi Nett at det er tilfelle. På deres kart over strømbrudd står det at 62 enheter er uten strøm, og at årsaken er et sprengningsuhell.

– Feilsted er nå lokalisert og reparasjonsarbeidet vil starte umiddelbart. Dette vil pågå uavbrutt til alle har fått strømmen tilbake. Årsaken er sprengningsuhell, skriver Agder Energi Nett.

Ifølge Øvrebø-beboeren sprenges det hyppig for den nye datalagringssenteret på Støleheia, men denne gangen var det altså langt heftigere enn normalt.

Strømkabel skadet

Operasjonsleder Audun Eide i Agder politidistrikt forteller at en strømkabel i en høyspentmast er skadet under uhellet.

Uhellet har skjedd rett etter tunnelen på vei inn til Støleheia. Politiet har nå sperret av denne tunnelen.

– Det er ikke meldt om andre skader, sier Eide.

Han har fått opplyst at personell fra One Co jobber på stedet, og har anslått at det tar om lag to timer før beboerne har fått strømmen tilbake.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 20.26.

Kabel falt ned

Kommunikasjonssjef Nils Tore Augland i Agder Energi bekrefter at det er arbeid inn mot datalagringssenteret på Støleheia som har forårsaket uhellet.

– Stein fra sprengning har truffet en av våre høyspentkabler, som har rast ned. Det berører 62 kunder i området rundt Stemmen og Setesdalsveien. Vi jobber med at de skal få strømmen tilbake så fort som mulig, sier Augland.