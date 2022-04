SIRDAL: – Det har i påska vært mange som har gått på ski over Sinnesvatn. Vannet er ikke regulert, men sen påske gjør at isen kan være usikker. Spesielt gjelder dette langs land. Vi har nå satt opp skilt for å advare skiløpere mot usikker is, sier daglig leder Lone Stormoen i Sirdalsløyper.

Lone Stormoen forteller til Fædrelandsvennen at det fredag ettermiddag var en person som gikk gjennom isen. Vedkommende ble våt fra livet og ned. Hun/han klarte selv å komme seg opp, og fikk varslet andre om at isen var usikker. Samme kveld var det to andre personer som gikk gjennom isen på det samme vannet. Disse to måtte ifølge Lone Stormoen begge ha hjelp for å komme seg opp av vannet og inn til land.

Sinnesvatn ligger mellom alpinanlegget i Ålsheia og skiløypene i tilknytning til Furuåsen. Rundt hele vannet ligger det store hytteområder, og det er derfor mye folk som ferdes i området.

Sirdalsløyper ber skiløpere benytte gang- og sykkelveien som går langs hovedveien, når de skal ta seg fram mellom løypenettet på henholdsvis sør- og nordsiden avr vannet.

Operativ leder i Sandnes Røde Kors hjelpekorps, Gro Elin Berge, sier til Fædrelandsvennen at isen på Sinnesvatn nå har begynt å gå opp langs land. Hun oppfordrer skiløpere til være forsiktige, og følge anmodninger på skilt som Sirdalsløyper og kommunen har satt opp.

– Generelt bør en være veldig forsiktig med gå over islagte vann, der det ikke er stukket opp løyper, sier Gro Elin Berge.