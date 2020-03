Fikk inn 118.123 kroner på nettkon­sert

Artisten Erlend Ropstad opplyser at han fikk inn 118.132 kroner da han holdt nettkonsert søndag. Det er den mest innbringende konserten i karrieren hans.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Søndag kveld holdt sørlandsartisten Erlend Ropstad nettkonsert. Det ble den mest innbringende konserten i karrieren hans. Foto: Sondre Steen Holvik /arkivfoto

OSLO: «Helt fullstendig overveldende denne responsen på konserten på søndag. Takk til alle som så og hørte på, vippsa, spleisa og kommenterte. Det er ikke tvil om at disse konsertene har vært glimrende tiltak for alle oss som til vanlig går på konserter, som trenger å høre musikk live i blant, men som er stuck hjemme», skriver Ropstad på sin Facebook-side.

Saken var først omtalt i VG.

Norske artister har mistet all inntekt når konserter og turneer har blitt avlyst på grunn av koronaviruset.

Den siste uka har flere av dem kastet seg på bølgen med å arrangere livekonserter via sosiale medier.

Donerer via Spleis og Vipps

En av dem er sørlandsartisten Erlend Ropstad. Han valgte å sende konserten i regi av konsertserien Kronerulling fra Sentralen i Oslo.

Ropstad sier til VG at nettkonserten søndag kveld spilte inn 118.132 kroner, noe som gjør den til den mest innbringende konserten i karrieren.

– Ja, med grei margin, sier Ropstad til avisen.

Summen kom inn fra publikum via Spleis, Vipps og sms.

Det er Christer Falck som er initiativtaker til konsertserien. Falck sier til VG at han håper myndighetene ser verdien av konseptet ut fra et langsiktig, samfunnsmessig perspektiv.

– Trenger påfyll

Det gjør også Erlend Ropstad.

– Jeg tror at det som i starten var en kreativ idé fra artister som hadde mistet inntekt, som en slags egenorganisert selvhjelp og førstehjelp, har gått over i en ny fase. Folk gir uttrykk for at de virkelig trenger påfyll av musikkopplevelser nå. De har masse utbytte og glede av disse arrangementene. Da har det blitt noe annet, noe større, sier Ropstad til VG.

I tillegg til Kronerulling har flere artister holdt konserter via en rekke andre initiativ som Brakkesyke 2020 og Digitalscenen. Flere har også hatt konserter på sine egne Facebook-sider.