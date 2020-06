Vårens ingeniørkunst

Vårens ingeniørkunst. Faren min er veldig fasinert av tårnseilere. Disse høytflyvende, akrobatiske fuglene. De ankommer stedet hvor han bor cirka samme dato hvert år. Pappa, som er ingeniør og tidligere modellflybygger, synes fuglene ligner på Spitfire-fly, der de stuper ned – på jakt etter insekter. I år har også jeg latt meg fasinere av fugler. Når andemor kommer marsjerende med små, nyklekkede nøster på rekke og rad bak seg, så er jo det et fantastisk syn! Men én ting lurer jeg på: Hvordan er det mulig at ei gul eggeplomme, omgitt av et hvit skall, kan omskapes til en avansert, flyvende skapning? Det tror jeg verken ingeniør-faren min eller noen andre har den fulle og hele forklaringen på!

