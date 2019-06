– Det er en meget alvorlig ulykke, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han opplyser at to personer anses som kritisk skadd, mens skadeomfanget er uavklart for to andre. To personer har trolig fått lettere skader.

– Veien er sperret og vil trolig forbli det en tid framover, opplyser politiet.

Foreløpig vet politiet lite om årsaken til kollisjonen.