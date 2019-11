Hjemmelaget pizza på under 17 minutter

KRISTIANSAND: De fleste av oss mener nok at hjemmelaget pizza i de aller fleste tilfellene er bedre enn ferdigpizzaen som man kjøper på butikken, likevel blir det jo ofte til at man går for den mer «lettvinte» butikkvarianten enn å lage selv.

Og er du som meg er tidsaspektet et viktig element når man faller ned på ferdigpizzaen. Det går jo så raskt.

Derfor får Trond Moi en skikkelig utfordring av sin matglade nabo, Pål Hetland, i denne ukase episode.

En ferdigpizza tar cirka 17 minutter å steke dersom du har en ovn som varmes opp rakst.

Kan Trond Moi klare å lage en pizza helt fra bunnen raskere enn dette?

Handleliste:

Deig (cirka seks pizzaer)

600 gram hvetemel

3–4 dl vann

1/2 pakke tørrgjær

1 ts salt

1/2 dl olivenolje

Tomatsaus:

1 boks grovhakkede tomater (helst italienske)

1 dl økologisk tomatpuré

1/2 dl vann

1/2 dl knallgod olivenolje

1 ss oregano

1 ts salt

kvernet pepper

Forslag til toppinger

Stanley og Steven

Kun Norvegian - dryss over med salt, pepper og oregano

Tronds rike onkel i Amerika med tydelige italienske aner

Norwegia

1/2 fersk mozzarella (per pizza)

50 g parmaskinke (per pizza)

Ruccolasalat

Fersk basilikum

Reven parmesanost

Balsamico creme

Eventuelt 3–4 klasetomater delt i to (per pizza)

Ellers; bruk fri fantasi og topp pizzaen med det du/dere digger!

Slik lytter du til Trond Moi og den sultne naboen

Trond Moi og den sultne naboen kommer ut hver fredag. Podkasten er perfekt for deg som liker å lage mat – og for deg som ikke visste hvor enkelt det kan gjøres!

