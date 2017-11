Cecilie Nilsen møtte skepsis da hun kjøpte to alpakkaer. Nå har hun over 70 dyr og er kåret til «Årets unge bonde»

«Årets unge bonde» har aldri angret på at hun og mannen nærmest på impuls kjøpte to drektige alpakkahopper. Åtte år senere teller flokken over 70 dyr.