Politiloggen 5. november

SØRLANDSPARKEN: Pågrepet med kniv

04.50: En mann ble pågrepet av politiet og anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. I tillegg var mannen i besittelse av en mindre mengde narkotika.

KVINESDAL: Promillekontroll

04.41: Politiet avholdt promillekontroll på Øyesletta. 10 kontrollerte biler, ingen førere med promille.

FARSUND: Fant ikke veien hjem

03.53: En beruset drosjepassasjer klarte ikke si hvor han skulle. Politiet fant rett adresse, og mannen ble kjørt hjem.

KRISTIANSAND: Høy musikk

03.49: Det ble klaget på høy musikk fra en bolig på Lund, men det var stille da politiet kom til adressen.

GRIMSTAD: Påkjørt rådyr

03.26: Et rådyr ble påkjørt på FV 420 i Grimstad. Dyret døde etter påkjørselen.

KRISTIANSAND: Anmeldt etter bortvisning

03.46: En mann ble anmeldt for ikke å etterkomme politiets pålegg. Han var tidligere på natten bortvist fra sentrum.

TVEDESTRAND: Bråk på nachspiel

03.39: Verten for et nachspiel ble pålagt å dempe lydnivå etter å ha forstyrret natteroen.

KRISTIANSAND: Mann i vegbanen på E-18

03.28: Politiet fikk melding om en mann som vandret i veibanen i Haumyrheitunnelen. Mannen var borte da politiet kom.

KRISTIANSAND: Kuttskader i hodet etter krangel

03.20: Politiet kom over en mann med kuttskader i hodet i sentrum. Mannen hadde vært i krangel med en kvinne, og politiet opprettet sak.

VÅGSBYGD: Ville ikke betale for drosje

03.16: En beruset kvinne ville ikke betale for en drosjetur. Politiet kom til stedet og saken ble ordnet opp. Deretter ble kvinnen kjørt hjem av politiet.

KVINESDAL: Uvettig kjøring

03.06: Politiet fikk melding om uvettig kjøring ved Åmot. Bilen var borte da politiet kom til stedet.

KRISTIANSAND: Full mann innbragt

02.45: En beruset mann nektet å fjerne seg fra en adresse i sentrum. Dermed ble han innbragt av politiet.

FLEKKEFJORD: Stjal øl fra utested

02.40: En mann ble bortvist fra sentrum etter å ha stjålet øl på et utested. Politet avventer anmeldelse.

ARENDAL: Natteravner fant full person

02.29: Natteravnene kom over en beruset person i sentrum. Personen ble overlatt til helsevesenet.

GRIMSTAD: Mann løp på E-18

02.20: Politiet fikk melding om en mann som løp på E-18 ved Bie. Mannen var borte da politiet kom til stedet.

KVINESDAL: Påkjørt rådyr

02.19: Et rådyr ble påkjørt ved Gjemlestad.

KRISTIANSAND: Slagsmål

02.19: Politet fikk melding om et slagsmål ved et utested i sentrum. Seks personer ble til slutt bortvist fra sentrum for resten av natta.

KRISTIANSAND: Banket på dører på Lund

02.17: En mann skal ha banket på flere dører på Lund. Politiet lette etter mannen, men uten resultat.

ARENDAL: Ordensforstyrrelse og narkotika

02.17: En mann ble pågrepet i sentrum, anmeldt for ordensforstyrrelse og besittelse av narkotika.

FLEKKEFJORD: Yppet til bråk

01:55: En mann skal ha yppet til bråk i sentrum. Politiet lette etter mannen men fant ham ikke.

KRISTIANSAND: Kvinne innbragt

01.52: En kvinne ble innbragt av politiet og anmeldt for ikke å ha etterkommet politiets pålegg.

KRISTIANSAND: Full mann innbragt

01.34: En beruset mann ble innbragt av politiet da han ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

ARENDAL: Slo til dørvakter

01.19: En mann ble pågrepet, etter å ha slått til dørvakter ved et utested i sentrum.

KRISTIANSAND: To menn bortvist

00:53: To menn ble bortvist fra sentrum etter å ha lagd bråk utenfor et utested.

ARENDAL: Trafikkulykke på E-18

00.48: Politiet fikk melding om en trafikkulykke på E-18 i østgående retning.

ARENDAL: Bortvist fra sentrum

00.34: En mann ble bortvist for resten av natta etter at han i beruset tilstand forstyrret ro og orden.

SØRLANDSPARKEN: Brudd på besøksforbud

00.30: En mann ble pågrepet og anmeldt av politiet for brudd på besøksforbud.

BIRKELAND: Skadeverk på bolig

00.29: Politiet fikk melding om skadeverk på en bolig. det skal ha blitt tømt et pulverapparat. Politiet undersøkte åstedet.