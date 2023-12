Det melder Meteorologisk institutt i en pressemelding.

– Det er snakk om veldig lave konsentrasjoner av svoveldioksid. Vi skal holde øye med bakkemålinger av svovel på Vestlandet, sier Heiko Klein, koordinator for beredskapsmodeller ved Meteorologisk institutt, i pressemeldingen.

Ifølge beregninger vil svovelskyen treffe Vestlandet mellom klokka 04 og 06 tidlig på morgenen onsdag.

Se animasjon av svovelskyen i playeren over.

Sterk vind fra vest og nordvest over Island transporterer svovelskyen raskt mot Vestlandet og Sør-Norge. Mellom Island og Norge er det en del nedbør og byger som vil vaske ut noe svovel underveis til Norge, opplyser Meteorologisk institutt.

Skyen inneholder svoveldioksid, og ikke aske. Konsentrasjonene anses ikke som helsefarlige.

– Per nå har vi ingen informasjon fra Island om mengden av svovel, og det er ikke utstedt et varsel for svovel lokalt på Island. Konsentrasjonen anses ikke som helsefarlig hverken på Island eller når det kommer til Norge, sier Klein.

Det er foreløpig uklart om konsentrasjonene vil være høye nok nå til at nordmenn kan lukte svovelen fra vulkanutbruddet.

– Dette vil ikke berøre flytrafikken, sier Hilde Jorunn Fagerli, leder for klimamodellering og luftforurensning ved Meteorologisk institutt.