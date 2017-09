LILLESAND: Fire til sykehus etter utforkjøring

03.35: Fire personer ble kjørt til sykehus med ambulanse for sjekk etter en utforkjøring på Vallesverdveien i nærheten av Sagvollen på fylkesveie 420. Bilen kjørte ut av veien og ned en skråning. De fire i bilen fremsto som lettere skadet etter utforkjøringen. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruskjøring, men at hendelsesforløpet er uklart.

FARSUND: Stakk fra politiet

02.42: En bilfører pågripes etter å ha forsøkt å unndra seg kontroll av politiet på Vanse. Føreren mistenkes også for kjøring uten gyldig førerkort og for kjøring i påvirket tilstand.