Varsler forvaring for to tiltalte etter drap på musiker

Den unge musikeren ble ifølge tiltalen drept på et hotell i Oslo 7. februar 2015. Påtalemyndigheten mener de to tiltalte sammen hadde planlagt at de skulle dope ned Simmons med heroin og deretter kjøle ham ned.

-Tilstanden Simmons ble hensatt i medførte hjertestans og sirkulasjonssvikt, og han ble erklært død 9. februar samme år, står det i tiltalen.

De to tiltalte er en 35-åring fra Sørlandet og en 37-åring fra Bergen.

Nå varsler påtalemyndigheten at den vil legge ned påstand om forvaring for de to tiltalte mennene de mener var sammen om å bedra, dope ned og til slutt drepe musikeren. Rettssaken starter i Oslo tingrett tirsdag neste uke.

-Løy i avhør

I tiden før drapet skal de tiltalte ha lurt musikeren til å overføre 766.000 kroner til bankkontoen til den ene av dem. Videre greide de å ta opp 70.000 kroner i lån og forsøkte å ta opp ytterligere lån på 2 millioner kroner i Simmons navn.

Statsadvokat Cecilie Schløsser-Møller sier det ikke er sommel eller feil som er årsaken til at det har tatt over tre år fra drapet skjedde og de tiltalte ble tatt, til rettssaken starter i tingretten.

– De tiltalte har selv har bidratt til at etterforskningen har tatt mye tid fordi de har gitt mange uriktige forklaringer som politiet har brukt unødvendig mye tid og ressurser på å etterforske, sier statsadvokaten til NTB.

Det har også påvirket rettssakens sene start at de profesjonelle aktørene i saken har vært svært travle. Den ene av de tiltaltes forsvarer, advokat Benedict de Vibe, er også forsvarer for hasjbaron Gjermund Cappelen, og satt i Oslo tingrett i denne saken i hele første halvår av 2017.

Skjult etterforskning

De to tiltalte ble pågrepet én måned etter drapet på Simmons. Politiet hadde innledet skjult etterforskning av de to og lyttet både til telefonene deres og hadde iverksatt avlytting av leiligheten til 37-åringen. De hadde funnet et nytt offer, en 52 år gammel mann, som de skulle presse for penger, men politiet aksjonerte da det på nytt så ut til å gå for langt og at et nytt offer var i livsfare. Da de kom til offerets leilighet fant de ham neddopet, nedkjølt og bevisstløs.

– Vi tror ikke de hadde planer om å drepe noen av dem. Dette er ran som har gått for langt, sier statsadvokaten.

Likevel er det tatt ut tiltale om drapsforsøk mot 52-åringen.

Nekter drap

– Min klient nekter straffskyld for drap og drapsforsøk. Det erkjennes at fornærmede i drapsforsøkssaken ble dopet ned, og neddopingen er vold i juridisk forstand, sier 35-åringens forsvarer, advokat Øystein Storrvik til NTB.

I løpet av etterforskningen har politiet kommet over flere andre forhold knyttet til 35-åringen. Han er også tiltalt for trusler og voldtekt mot en kvinne i 2012.

37-åringen erkjenner ikke skyld for drap og drapsforsøk, men for postene om bedrageri i tiltalen, opplyser hans advokat Benedict de Vibe til NTB.