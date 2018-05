Kronprinsparet hedret krigsseilerne i Konvoibyen

– Det er fint å få feire denne dagen med deg, Else, sa kronprinsessen da hun hilste på Else Heimstad på Viddefjell i Risør, skriver Aust-Agder Blad.

Heimstad og hennes mann Leif kjempet i en årrekke en lang kamp mot krigsseilernes urett. For 50 år siden – i 1968 – ble Konvoibyen i gamle Sønderled kommune startet opp som et sted hvor et knippe av de mange krigsseilerne kunne finne et hjem. Kong Olav hilste den gang på bestyrer Leif Hermstad da han åpnet huset for traumatiserte.

– Veldig stort

Den norske krigsseileren og velferdsarbeideren Leif Heimstad døde i 2010. Tirsdag var kona Else hedersgjest gjennom arrangementet.

– Det er veldig stort. Jeg tenker at de setter veldig stor pris på det som blir gjort, sa Else Heimstad om det kongelige besøket.

Kronprinsparets besøk i Risør strekker seg over to dager. Foruten minnetale og kransenedleggelse ved minnestøtten på Solsiden, inneholder det tettpakkede programmet også besøk på rådhuset, Risør ungdomsskole og museumsskipet DS Hestmanden.

Navnet Konvoibyen stammer fra konvoifarten til de norske skipene i handelsflåten under andre verdenskrig. Rundt 25.000 nordmenn seilte over store havstrekninger, hver tiende ble drept og mer enn halvparten av vår mektige handelsflåte på over 800 skip gikk ned før maidagene i 1945.

De heldigste overlevde

Krigsseilerne måtte være på vakt hele døgnet og frykten var stor for at en ubåt kunne dukke opp og sende en dødbringende torpedo mot skipssiden eller at fiendens fly skulle slippe bomber over dem.

– Ble en båt i konvoien truffet, kunne ikke andre båter stoppe opp for å forsøke å plukke opp sine kamerater som lå og bakset for livet i sjøen. Konvoien måtte ikke slippes, hver båt måtte holde sin plass i rekken. Det var bare de heldigste som overlevde, skriver Konvoibyen på sine nettsider.

Krigsseilerne ble nærmest utstøtt av det norske samfunnet, og mange av dem tilbrakte år i tvangsarbeid på Opstad, dømt etter løsgjengerloven. Leif Heimstad, TV-veteranen Erik Bye, journalist Per Hansson og mange andre støttespillere jobbet utrettelig for å forbedre forholdene og rettighetene deres.

Resultatet ble en ny lov om krigspensjon og skikkelige boforhold i 60-åra, og materialiseringen av Konvoibyen i Risør som symbolet på anerkjennelsen av fondet Notraship. Krigsseilerne hadde frivillig betalt inn penger til fondet, men mange fikk liten hjelp fra det i etterkrigstiden.