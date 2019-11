KRISTIANSAND: – Jeg elsker lutefisk, men hvilken syk person fant på å lage mat med lut, sier mesterkokken Trond Moi.

– Lut er en etsende løsning som brukes i produksjon av for eksempel vaskemiddel. Lut er som syre et standard løsemiddel i kjemi. Så hvem i all verden tenker på at det går an å lage mat av dette her. Jeg googlet det. Det finnes ingen andre retter i verden som lages med lut, føyer hans matglade nabo Pål Hetland til.

Hetland kan derfor godt forstå dersom noen skulle være skeptiske til denne ukas rett.

– I over 40 år var jeg selv en av skeptikerne. Helt til jeg smakte Trond sin variant. Da fikk jeg helt bakoversveis, sier han.

Historien bak lutefisk

Hvordan noen kom på ideen til å bruke lut er de begge usikre på.

– Det finnes noen teorier da. Den ene er at det kanskje en gang har tatt fyr i et skur hvor man har laget tørrfisk. Så har de slokket denne brannen, og så har fisken da blitt liggende i aske og vann. Da blir det jo lut da, og så har man da kanskje tenkt at man kan jo ikke kaste maten. Dermed har de kanskje spist det, og likt det. Vips så har man lutefisk, forteller Trond Moi.

Pål Hetland har også en teori, men da må du høre denne ukas episode av podkasten Trond Moi og den sultne naboen. Der får du også oppskriften for å lykkes med lutefisken.

Bon Appétit!

PS. Har du en teori om hvordan lutefisk ble til? Del den gjerne med oss i kommentarfeltet i bunnen av artikkelen.

Dette trenger du for å lage Lutefisk til fire personer:

2–4 kg lutefisk

200g bacon

½ kinesisk hvitløk

2 sjalottløk

Salt

Pepper

MYE meierismør

Sennep (ikke pølsesennep!!)

Mandelpoteter

Dersom du vil ha litt ekstra:

Ertestuing

Brunost

Mørk sirup

Potetlefser

Slik lytter du til Trond Moi og den sultne naboen

Trond Moi og den sultne naboen kommer ut hver fredag. Podkasten er perfekt for deg som liker å lage mat – og for deg som ikke visste hvor enkelt det kan gjøres!

Enkel guide til hvordan du kan lytte:

Bruker du Iphone eller Mac?

Klikk på denne Itunes-linken og deretter på abonner. Da lastes nye episoder automatisk ned til iTunes på din mobil eller Mac.

Bruker du Android-telefon?

Besøk denne siden, eller last ned en podkast-app på telefonen din (for eksempel «Acast»). Der søker du opp podkasten du ønsker å abonnere på og trykker «abonner». Du kan også sørge for at nye episoder lastes ned automatisk, i innstillinger.

Vil du lytte på datamaskinen?

Bruker du pc eller Mac, kan du lytte på denne siden eller klikke på iTunes om du har programmet installert. På mobil kan du laste ned en podkast-app (for eksempel «Acast»). Der søker du opp podkasten du ønsker å abonnere på.