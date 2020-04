Geparden Kimani er drektig igjen

Venter unger i slutten av april.

Geparden Kimani venter unger i slutten av måneden. Foto: Vegard Damsgaard

KRISTIANSAND: Ferske røntgenbilder viser at geparden Kimani er drektig igjen, opplyser Kristiansand dyrepark i en pressemelding.

– Dette er kjempegøy, og denne gangen føler vi oss trygge på at det blir unger, opplyser dyrepasser Olav Åsland i pressemeldingen.

Sju år gamle Kimani var i 2016 den første geparden som fødte unger Norge. Den gangen var det et kull på fem unger.

Kull på to til fire unger er vanlig hos geparder, men det kan også bli flere.

Dyrepasser Olav Åsland (t.h.) og veterinær Rolf-Arne Ølberg studerer røntgenbildene. Foto: Dyreparken

– Vi kan tydelig se en unge. Vi håper det er flere enn kun én, men det ser vi først bedre om cirka en uke når vi tar et nytt bilde. Det er skjelettet til ungene vi ser på røntgenbildet, og det blir tydeligere jo lengre ut i drektigheten vi venter, sier veterinær Rolf-Arne Ølberg i pressemeldingen fra Dyreparken.

Normal drektighetstid er mellom 90 og 95 dager. Sist gang gikk Kimani drektig i 93 dager. Dyreparken opplyser at det er observert og filmet flere parringer 16. og 17. januar, og at det derfor mest sannsynlig blir gepardfødsel i slutten av april.

For et drøyt år siden, i januar 2019, trodde man også at Kimani var drektig. Den gangen viste det seg å være innbilt svangerskap.

