FHI ikke involvert i hytteforbud

Overlege Preben Aavitsland tror det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene i helgene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Overlege Preben Aavitsland sier FHI ikke var involvert i beslutningen om å gjøre det forbudt å overnatte på hytta. Foto: Tor Erik Schrøder

Torsdag innførte regjeringen et forbud mot å overnatte på fritidseiendommer utenfor din egen bostedskommune.

I et intervju med Dagens Næringsliv opplyser smittevernekspert Preben Aavitsland at Folkehelseinstituttet ikke var involvert i denne avgjørelsen.

– Helseministeren har forklart at forbudet ble innført for å hindre at helsetjenesten i store hyttekommuner ble overbelastet. Dette er ikke en beslutning Folkehelseinstituttet har vært involvert i. Dette er avveininger som beslutningstagerne må gjøre, sier Aavitsland til DN.

Nyttig med folk til fjells

Aavitsland, som er overlege ved FHI samt kommuneoverlege i Arendal og Froland, mener det faglig sett kan være nyttig at folk reiser til fjells.

– En smittevernfaglig vurdering tilsier kanskje at det kan være nyttig å ha flere folk i fjellet enn i parker i byene hver helg, sier Aavitsland til DN.

På spørsmål om FHI er imot noen av restriksjonene regjeringen har innført svarer Aavitsland med å vise til anbefalingene som ble gitt i instituttets risikovurdering 12. mars.

Søndag delte Aavitsland en NRK-artikkel hvor den svenske smitteverneksperten og WHO-rådgiveren Johan Giesecke kaller forbudet «bare tull».

– Jeg forstår ikke forbudet, så fort blir man jo ikke veldig syk av korona. Man blir litt syk, kjenner litt feber, så man rekker jo å reise hjem, sier Giesecke til NRK.

Må ta hensyn til lokalt helsevesen

Helseminister Bent Høie har foreløpig ikke kommentert uttalelsene til Aavitsland, men sier følgende til NRK når det gjelder Gieseckes syn:

– Jeg har stor respekt for WHO som organisasjon og deres normgivende rolle i helsespørsmål. Johan Giesecke er sikkert også en utmerket professor og epidemiolog, men har åpenbart lite kunnskap om det norske samfunnet og vårt beslutningssystem. Hans perspektiv er ut fra en ren smittefaglig vurdering, men Helsedirektoratet og jeg må også ta hensyn til belastningen på helsesystemet lokalt og nasjonalt. Der er hans fagkunnskap og innsikt tydelig begrenset, sier Høie til NRK.