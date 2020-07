Fylkespolitiker: – Litt kroppspress er positivt

– Det å presse seg selv litt, enten det er på skole, i jobb eller andre områder av livet, gir mestringsfølelse og selvtillit. Kroppspress i liten eller moderat form er positivt, det får oss til å prestere og strekke oss for å oppnå resultater, sier Frp-politiker Steinar Bergstøl Andersen, som sitter i fylkestinget. Foto: Jarle Martinsen

Fylkespolitiker Steinar Bergstøl Andersen (Frp) mener det er et kollektivt hysteri rundt begrepet kroppspress, og at det ikke bare er negativt: – Alle vet at med litt mer disiplin og trening så kunne man følt seg mye bedre.

