Ni gruppeledere i Kristiansand avviser at bryggeritomta kan brukes til boligformål. De ber Hansa Borg gi fra seg CB-navnet for en fornuftig pris.

KRISTIANSAND: – Vi mener det kan være grunnlag for videre produksjon i Kristiansand. Kanskje ikke med samme volum som i dag, men vi mener det er mulig å drive videre i litt mindre skala, sier gruppeleder Kenneth Mørk (Ap) til Fædrelandsvennen.

For en drøy måned siden ble det kjent at Hansa Borg Bryggerier legger ned Christianssands Bryggeri i 2023.

Mandag klokka 13 møter Hansa Borg-direktør Lars Giil fylkesordfører Arne Thomassen (H). I forkant av møtet har elleve kommune- og fylkespolitikere fra Venstre, Ap, Høyre, Frp, TPF, MDG, Sp, SV og Rødt gått sammen om et leserinnlegg i Fædrelandsvennen.

Hovedbudskapet er at Hansa Borg ikke kan regne med å selge bryggeritomta til eiendomsinvestorer for store summer.

«Den er regulert til industriformål i dag, det vil det være naturlig at den er også i fremtiden. Vi som lokalpolitikere står samlet i dette synet, og er også kjent med at det trolig vil reises innsigelser fra fylkeskommunen dersom det foreslås å regulere til andre formål enn industriformål», heter det innlegget.

– Litt av tanken er å vise Hansa Borg at tomta ikke vil bli et stort boligområde som de kan tjene mye penger på, sier Kenneth Mørk.

Aps Kenneth Mørk er blant ni gruppeledere som ber Hansa Borg gi fra seg merkenavnet CB for en «fornuftig pris». Foto: Jacob J. Buchard

Utelukker ikke Arendal-løsning

Mørk tviler på at Hansa Borg kan overtales til å drive videre.

– Vår hovedmål er at lokale investorer kan sikre seg merkevaren til en fornuftig pris, sier Mørk.

Han utelukker ikke helt å gjøre som i Arendal, hvor det ble startet lokal produksjon under et nytt navn da Ringnes flyttet Arendalspilsen til Oslo.

– Men navnet CB er en viktig del av den 160 år gamle kulturhistorien som Hansa Borg nå tar med seg til Bergen. Den biten vil en ikke beholde med produksjon under et nytt navn, sier Mørk.

Mørk sier det er uaktuelt for kommunen å drive bryggeri selv. Det samme sier gruppeleder i Venstre, Ivar Bergundhaugen.

– Innlegget vårt er ment som en invitasjon til næringslivet. Vi er tydelige på at dette ikke er et område for boligbygging. Da gjør vi vårt for å spille opp muligheten til fortsatt bryggeridrift, sier Bergundhaugen.

Kommer ikke med bud

Ni av politikerne som har skrevet under leserinnlegget er gruppeledere i Kristiansand bystyre. De to øvrige er Aps gruppeleder i fylkestinget, Gro Bråten, og leder for hovedutvalget for næring, klima og miljø i Agder fylkeskommune, Mathias Bernander (H).

Bernander opplyser at det er fylkeskommunen som har bedt om møtet med Hansa Borg. Ordfører Jan Oddvar Skisland er også invitert.

– I møtet kommer vi til å være tydelig på at bryggeritomta skal være forbeholdt industri. Som det framgår av kronikken er det et samlet politisk miljø som mener dette. Hvis Hansa Borg ikke vil drive videre selv, så vil vi presse på for at de slipper merkevaren til andre som kan drive bryggeriet videre, sier Bernander.

– Dere kommer ikke til å legge fram noe bud?

– Nei, det gjør vi ikke. Men det kan være aktuelt med et spleiselag. Det offentlige kan støtte opp om et initiativ fra det private næringslivet, sier Bernander.

Hansa Borg-sjef Lars Giil sier at det ikke er aktuelt å gi fra seg CB-navnet. Foto: Kjetil Reite

Kan selge eller leie ut

Administrerende direktør i Hansa Borg, Lars Giil, opplyser at selskapet ikke har tatt stilling til hva de skal gjøre med tomta.

– Vi har en avtale med ordføreren i Kristiansand om å holde en åpen dialog framover, sier Giil til Fædrelandsvennen.

– Er det aktuelt å selge den?

– Det kan være aktuelt. Vi eier tomtene hvor vi driver bryggeri og vår eneste aktivitet er industri. Vi driver ikke med tomteutvikling. Så er det viktig å få fram at tomta ikke er grunnlag for vår avgjørelse om å flytte produksjonen, sier Giil.

– Så hvis dere ikke har noe industri å drive, så er det naturlig å selge den?

– Det kan du godt si. Men det er ikke sånn at vi må selge for enhver pris. Om vi leier den ut eller hva vi gjør, det vet jeg ikke, sier Giil.

Vil beholde CB-navnet

– Er det aktuelt å drive en annen form for bryggeridrift?

– Nei. Det vil kreve voldsomme investeringer. Du må gjøre store løft ganske raskt hvis det skal være aktuelt, sier Giil, som har antydet at det må gjøres investeringer for et tresifret antall millioner i lokaler og utstyr.

– Kan dere gi fra dere merkevaren CB gratis?

– Nei. Vi skal drive CB-merkevaren videre. Det er en del av vårt totale sortiment, og vi kommer til å utvikle den videre, sier Giil.