Kristiansand kommune har planen klar for når de neste aldersgruppene skal få sin boosterdose.

KRISTIANSAND: Mens kommuner som Grimstad og Lindesnes tirsdag meldte at alle mellom 18 og 44 år nå kan bestille sin boosterdose, drøyer det ennå litt før Kristiansand er i gang med de samme aldersgruppene.

Mandag 10. januar åpnes det for at de mellom 30 og 44 år kan få sin oppfriskningsdose. Én uke senere åpnes det for gruppen 18-29 år.

Vaksineringen av de to aldersgruppene skal skje på Sørlandssenteret.

«Forutsetningen er som alltid at det har gått 4,5 måneder siden de fikk dose 2», skriver kommunen i en pressemelding tirsdag.

– I god rute med de eldre

«Myndighetens mål er at alle fra 45 år og oppover skal ha fått tilbud om oppfriskningsdose innen midten av januar. Kristiansand er godt i rute for å klare det», skriver de videre.

De i aldersgruppa 45 til 64 år, som ennå ikke har fått sin tredje dose, vil få en tekstmelding med tilbud om vaksinering i uke 2.

Slik kan man bestille time

Når det gjelder aldersgruppene 30-44 år og 18–29 år vil rutinene rundt vaksineringen være slik:

30 til 44 år:

Det blir mulig å logge seg inn i timebestillingen i helsenorge.no fra og med fredag 7. januar. Første ledige time vil være mandag 10. januar.

Ingen får bestilt dersom det er mindre enn 4,5 måneder siden de fikk dose 2.

For de som ikke har anledning til å bestille på helsenorge.no: Det blir ikke mulig å bestille tid over telefon før tidligst mandag 10. januar.

Det er mulig å møte på drop-in på onsdager fra og med onsdag 12. januar. (Det er drop-in kun på onsdager mellom klokka 14 og 19)

18-29 år: