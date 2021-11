Mandag morgen gikk det galt for en varebil i rundkjøringen ved Gartnerløkka.

KRISTIANSAND: Like over klokka 7 mandag morgen kom en varebil kjørende fra Baneheiatunnelen og mot Gartnerløkka. Bilen tok nesten en hel runde og var tilsynelatende på vei til å svinge av for å kjøre tilbake i Baneheiatunnelen den andre veien, da det gikk galt.

Varebilen hadde en tilhenger som ikke klarte svingen og det venstre hjulet mistet bakkekontakt. I neste øyeblikk veltet hengeren, og lasten føk ut på asfalten.

Uhellet førte til trafikale utfordringer på stedet i rundt en halvtime mens de involverte fikk rettet opp hengere og fjernet det som tilsynelatende var en mengde glass fra stedet.

Ved 07.20-tida begynte det å danne seg kø i østgående retning ned mot rundkjøringen.

Like før klokka 07.30 kunne bilen med tilhengeren kjøre fra stedet igjen og trafikken gikk igjen som normalt.