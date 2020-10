Vil bygge 200 boliger i Søgne. Admi­nistra­sjonen i Kristian­sand sier nei.

Per Try (t.h.) og Morten Bentsen på støyvollen med E 39 og Tangvall på høyre siden, og Hamreheia på venstre side. Her vil de bygge 200 familieboliger. Foto: Vegard Damsgaard

Siden 2017 har kjent Søgne-bonde og entreprenør Per Try og byggmester Morten Bentsen planlagt et felt med 200 boliger rett nord for Tangvall. Men administrasjonen i Kristiansand vil stoppe hele prosjektet.

