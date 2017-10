To tatt etter overfall i Vågsbygd

KRISTIANSAND: – Vi pågrep to menn tirsdag ettermiddag. Begge har i avhør tilstått forholdet, sier etterforskningsleder Ole Segberg til Fædrelandsvennen.

Den ene er i midten av 30-årene, mens den andre er i midten av 40-årene. De er begge siktet for å ha overfalt og ranet en 66 år gammel kvinne i Vågsbygd fredag formiddag.

– De truet til seg kvinnens lommebok og tok med seg minibankkortet hennes. Kortet er forsøkt brukt flere steder, sier Segberg.

Fikk feil kode

Ifølge Segberg oppga kvinnen feil kode, slik at overfallsmennene ikke fikk tatt ut noe penger. Om kvinnen bevisst oppga feil kode, er uvisst.

Politiet klarte uansett å finne ut hvor kortet var forsøkt brukt og innhentet overvåkningsbilder fra disse stedene.

– De som nå er siktet ble gjenkjent på bildene. Begge er kjent for politiet fra tidligere, sier Segberg.

Ikke tilfeldig offer

Mandag opplyste politiet at kvinnen trolig var et tilfeldig offer. Det viste seg å ikke være helt riktig, sier Segberg.

– Den ene av mennene kjente til kvinnen fra tidligere. De er ikke i familie, men han skal ha gjort noe arbeid for henne for en del år siden, sier Segberg.

De siktede har begge en lokal tilknytning til Kristiansand. De vil bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag.

Ble stripset fast

Den 66 år gamle kvinnen ble overfalt da hun åpnet for noen som ringte på døra hennes fredag formiddag. Ifølge politiet ble 66-åringen dyttet inn i huset av en person. Hun ble deretter stripset fast og utsatt for «hardhendt behandling». Da overfallsmennene var reist klarte hun å komme seg over til en nabo, som varslet politiet.

Kvinnen ble ikke alvorlig skadet, men måtte ha legebehandling etter hendelsen. Hun skal blant annet ha brukket noen ribben.