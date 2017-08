Siktet for voldtekt i Grimstad

GRIMSTAD: Den siktede har tirsdag sittet i avhør med sin forsvarer. Han skal ikke ha tatt stilling til skyldspørsmålet, melder Agderposten.

Overfallet skal ha skjedd inne i eller ved Levermyrtunellen.

– Dersom noen vet noe eller har sett noe i området natt til søndag håper vi de tar kontakt med politiet, sier politijurist Vanja Bruvoll til Agderposten.

Hun forteller til avisen at det er en 18 år gammel jente som ble overfalt. Hun skal ha bosted et annet sted i landet. Bruvoll sier videre at det planlegges å fremstille den siktede for varetektsfengsling onsdag.