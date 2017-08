Knivstukket 23-åring ute av sykehuset

KRISTIANSAND: Bistandsadvokat Maria Ursin Ingebrigtsen bekrefter overfor Fædrelandsvennen at 23-åringen har kommet hjem til Kristiansand.

– Hun har kommet hjem, og etter forholdene går det bra med henne. Hun vil i de nærmeste dagene bli avhørt av politiet, forteller Ingebrigtsen.

Påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt sier til NTB at hun ble utskrevet for et par dager siden.

Politiet vil ikke kommentere kvinnens tilstand ytterligere. Ullevål sykehus opplyste 28. juli at 23-åringens tilstand var endret fra kritisk skadd til alvorlig, men stabil.

Hjemme i Kristiansand

Politiet fikk melding om knivstikkingen på Sørlandssenteret ved 17.30-tiden onsdag 26. juli. 17 år gamle Marie Skuland, som var sommervikar i Coop Obs-butikken, døde av ett knivstikk som hun ble påført.

Rømte fra barnevernsinstitusjon

En 15 år gammel jente er siktet for å ha knivdrept 17-åringen og for drapsforsøk på 23-åringen. Den siktede har flere ganger vært i kontakt med barnevern, psykisk helsevern og politiet. Kort tid før knivstikkingen rømte hun fra en barnevernsinstitusjon.

Jenta er ifølge NRK overført til Bjørgvin ungdomsfengsel i Bergen, etter å ha vært frivillig innlagt ved barne- og ungdomspsykiatrien ved Sørlandet Sykehus.

15-åringen ble onsdag varetektsfengslet i to nye uker med brev- og besøksforbud, opplyser påtalelederen til NTB.