Politiloggen 28. juli

LYNGDAL: Bil av veien

05.24: Politiet meldte om en bil som hadde kjørt av veien på E 39. Det var totalt tre personer i bilen. Nødetater kom til stedet. Bilen hadde kjørt ut i en sving. Det var ikke personskade, og det ble tilkalt bilberging. Årsaken til utforkjøringen er ukjent.

BIRKENES: Påkjørsel av vilt

01.35: En elgkalv ble påkjørt ved Herefoss. Viltnemnda ble varslet.

SONGDALEN: Tyveri av sykkel

01.35: En mann ble pågrepet for tyveri av sykkel.

MANDAL: Slagsmål ved utested

01.32: Det oppstod et slagsmål ved et utested. En mann ble kjørt til legevakt for sjekk. To menn ble bortvist fra sentrum. Politiet opprettet sak.

MANDAL: Bortvist fra utested

00.58: En beruset mann ble bortvist etter å ha forstyrret ro og orden ved et utested.

ARENDAL: Båt på grunn

00.38: En båt havnet på grunn i Nidelva. Eier valgte å vente på flo sjø for å komme seg av en sandbanke

LYNGDAL: To båter kolliderte

23.34: Det kom inn melding om to båter som hadde kollidert ved Korshavn. Den ene hadde ikke lanterne. Det var to småbåter som kolliderte, og den ene av båtene mistet påhengsmotoren. Totalt fem personer var involvert. Ingen ble skadet.