Jesus-bildet forsvant sporløst fra Sarons Dal

KVINESDAL: – Et så stort bilde kan ikke forsvinne av seg selv. Da jeg fraktet det hjem fra Italia, måtte jeg legge det på biltaket mitt, sier sørlandskunstneren Hans-Olav Ottersen på telefon fra hjemstedet i Assisi, Italia.

Det er nærmere 15 år siden bildet, på tre ganger to meter, ble presentert for ledelsen i Sarons Dal. Sammen med kunstneren ble de enige om å låne bildet gratis.

Selv anslår kunstneren bildets verdi til om lag 300 000 kroner.

– Vi hadde det på veggen i kirken lenge, forklarer styreleder i Troens Bevis og Stevnesjef i Sarons Dal, Sten Sørensen, og legger til:

– Jeg husker ikke helt hvorfor det ble tatt ned, men det var enten i forbindelse med oppussing eller i forbindelse med et sommerstevne. Vi kan ha villet skjermet barna på dette stevnet fra bilde, forklare Sørensen.

Saken ble først omtalt i Avisen Agder.

Mener bildet kan ha provosert

Ottesens bilde ble malt i Assisi for 30 år siden, og framstiller Jesus oppstandelse. Oljemaleriet viser tydelige tegn på Jesus lidelse. For kunstneren var dramatikken i hendelsen vesentlig å få fram.

Privat foto

– Dette er ikke noe glansbilde som de fleste vil ha, men et dristig bilde som viser Jesus sitt møte mellom to forskjellige, menneskelige reaksjoner.

– Begge personene i bildet mitt møter Jesus etter at han gjenoppsto fra døden, forklarer Ottersen og fortsetter:

– Bildet formidler den enes glede og kjærlighet i dette møtet med Jesus, mens den andre personen opplever frykt og redsel.

Kunstnerens tror at noen kan ha fått store reaksjoner av å se bildet hans, og at det derfor kan ha blitt gjemt, brent eller utsatt for annet hærverk. Ottersen understreker at dette er svært løse spekulasjoner fra hans side.

– Ved å se på bilde mitt kan noen ha følt skyld i Jesu sår.

Lett i snart ett år

Det er snart ett år siden kunstneren spurte Sarons Dal om hvor maleriet hans var blitt av. Siden har de gjort mye for å løse mysteriet.

– Vi har lett og lett, i kriker og kroker, helt siden vi ønsket å henge bildet på kirkeveggen igjen, men vi klarer ikke finne det, sier Sørensen og forteller at det finnes store haller, og mange rom som bildet fortsatt kan befinne seg i.

– Det er mulig at vi ikke har lett godt nok, og vi har ikke gitt opp, men det er likevel nærliggende å tro at noen har tatt det med seg et sted, sier Sørensen og fastslår at bildet er altfor stort til å kastes i søpla.

– Jeg burde fulgt bedre med, dratt og sett til bildet mitt, konkluderer Ottersen.

Politiet etterlyser tips i saken

Selv ønsker kunstneren at anmeldelsen hans skal føre bildet tilbake igjen.

– Det er en visuell forkynnelse, og svært viktig for meg. Jeg lagde det i Assisi, ut fra inspirasjonen min og helt upåvirket av noe annet.

Nå legger han saken i politiets hender.

– Jeg vil tro og anta at Sarons Dal vil komme til oss med mer informasjon om hva som har skjedd i denne saken, sier etterforskningsleder i Kvinesdal og Flekkefjord, Siv Helen Tveit.

Politiet starter ikke etterforskningen før de er sikre på at bilde ikke er forlagt, eller kastet.

– Vet noen noe om saken ønsker vi tips, sier Tveit.

Kunstneren selv håper at anmeldelsen vil gi ham bildet sitt tilbake.

– Hvis ikke kirken vil ha det i etterkant, kan jeg i det minste ha det i taket hjemme i stuen min.