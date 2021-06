Disse endringene foreslås i Kristiansand

KRISTIANSAND: Dette er lettelsene i koronaforskriften som foreslås, som ennå ikke tar Kristiansand til samme nivå i lettelser som nasjonalt.

Formannskapet i Kristiansand skal behandle forslagene onsdag formiddag, som skal gjelde fra mandag 14. juni til søndag 20. juni.

Arrangementer

Maks 10 personer på innendørs på offentlig stede eller i leide/lånte lokaler eller 20 personer utendørs i privat sammenkomst. (Unntak for barn i samme kohort).

Men maks 50 personer på arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.

Maks 100 på innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.

Maks 200 personer på utendørs arrangement, likevel 600 der alle sitter på faste tilviste plasser.

Åpner opp

Åpner fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller, museer, kino, teater, konsertsteder og andre offentlige steder/virksomheter hvor det foregår kultur og underholdningsaktiviteter. Disse er stengt i dag.

Tillater skjenking av alkohol – også uten matservering – til klokka 22.00.

Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

Går fra påbud til anbefaling om hjemmekontor.

Ned til gult nivå også på videregående skoler.

Avslutningsturer for skoleelever kan gjennomføres på visse vilkår.

Det blir tillatt å være fysisk til stede på universitetet, høgskoler og fagskoler.

Beholde disse begrensningene

Forbudet mot for mange gjester hjemme og på hytta, men maksantallet økes fra 5 til 10.

Forbudet mot innendørs idrett for voksne over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Påbudet om munnbind inne i det offentlige rom.

Påbudet om utvidet ventekarantene (Dersom medlem av en husstand har vært i nærkontakt med en person utenfor husstanden som er smittet med covid-19, skal hele husstanden settes i karantene i 7 dager).

Påbudet om registrering av gjester på serverings- og skjenkesteder.

Påbudet om at treningssentre, svømmehaller og innendørs lekeland skal holdes stengt.

(Her er det unntak for særlige grupper, og det er tillatt med utendørs gruppetrening for de som er bosatt i kommunen).

– Vi har oppnådd å få redusert smittetallene i løpet av den siste uka, men fortsatt er det grunn til å mistenke at vi har smitteførende personer som ikke er klar over at de er smittet. Dette gjør at det er behov for å videreføre de strenge tiltakene til over helga. Deretter kan vi ikke gå direkte tilbake til den nasjonale gjenåpningsplanen, men må beholde enkelte tiltak for å unngå at vi igjen får en bratt stigning i smittetallene, uttaler kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik til kommunens hjemmeside.

Man ønsket i utgangspunktet å åpne opp for treningssentrene, men en ny vurdering av Folkehelseinstituttet sent på kvelden tirsdag endret dette.

I en e-post til kommuneledelsen advarer FHI-overlege Preben Aavitsland at utviklingen i smittetallene er positiv, men at nedgangen ikke er rask nok:

«I reine tall ligger dere som kommune nummer to i landet etter Oslo. Det er nok fremdeles en del uoppdaget smittespredning i byen. Vi er derfor bekymret for at dere kan få en ny oppblussing etter utbrudd hvis dere nå åpner for mye. Vi antar at det vil være uheldig rett før sommersesongen», skriver han.