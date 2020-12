Sto fram med dysleksi: Roses av elevom­budet

Atle Aasen har sterk dysleksi og har fått enorm respons etter han fortalte sin historie. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

– At en mann som Atle Aasen står frem med dette, er steinviktig. Jeg er så takknemlig for at han orker, sier elevombud i Kristiansand Tone Martha Sødal.

