Fædrelandsvennen sender julegudstjenestene i opptak

Klokka 16 julaften kan du se julegudstjenesten i opptak fra Domkirken i Kristiansand.

Fædrelandsvennen sender julegudstjenesten fra Domkirken i opptak. Foto: Kjetil Reite

KRISTIANSAND: Også 1. juledag kan du se gudstjenesten i opptak fra Domkirken klokka 11 på fvn.no.

Det er sogneprest Aud Sunde Smemo som forretter gudstjenesten julaften, mens domprost Freddy Berg forretter gudstjenesten 1. juledag. Begge ble forhåndsinnspilt tidligere denne uka for Kristiansand domkirke og Fædrelandsvennen av produsent Christian Wulff.

Julaften er den dagen i året der Domkirken normalt tar imot flest personer. Under normale omstendigheter holdes to julegudstjenester i Domkirken med opp mot tusen besøkende per gudstjeneste.

I år er det kun lov med 50 personer på hver gudstjeneste, og Domkirka har derfor satt opp fire gudstjenester julaften for til sammen 200 personer.

Sogneprest Smemo opplyser at alle fire er fulltegnet, og at ventelistene for å delta er lange. Derfor ønsker Kristiansand Domkirke å nå ut til alle som ikke får deltatt fysisk med en digital visning.

– I år er det så mange som ikke får plass verken i Domkirken eller andre kirker. Mange er også i risikogruppa og kan ikke gå ut blant folk, noen er i karantene, og mange er engstelige og ønsker ikke å gå ut. Vi ønsker å gi denne muligheten til å følge gudstjenesten der man er, enten det er i stua, på hytta eller på sykehus, sier Smemo.

Salmene er tekstet på sendingen, og tilskuere oppfordres til å synge med.

