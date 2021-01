Mener det er god kontroll på smitten i Kristian­sand

Etter en uke med høye smittetall i Kristiansand mener kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik nå at det er god kontroll over smitteveiene og lite smitte med ukjent opphav.

Det ble lørdag påvist smitte på restauranten Bellini i Markens gate i Kristiansand. Søndag kveld betegner kommuneoverlegen situasjonen som alvorlig, men under kontroll. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen

KRISTIANSAND: Søndag kveld betegner kommuneoverlegen situasjonen som alvorlig, men under kontroll.

– Vi har nå gjennomgått en uke med høye smittetall i Kristiansand kommune. Det høye antall smittede er knyttet til utbrudd på to serveringssteder. Samtidig er det en svært lav andel av smittede der vi ikke har avdekket smitteveien. Derfor har vi ikke har grunn til å mistenke noe særlig skjult smitte i befolkningen, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik i en pressemelding som kommunen har sendt ut søndag kveld.

Overfor Fædrelandsvennen beskriver Vik det slik:

– Det har vært en dag med omfattende testing og smittesporing. Det er svært mange som har tatt kontakt og bestilt testing etter å ha vært gjester hos Bellini. Vi kommer utover i uka til å få testresultater som vil hjelpe oss til å få oversikt med hvor omfattende dette utbruddet er.

Kommuneoverlegen bekrefter at det aldri tidligere har blitt foretatt så mange koronatester i Kristiansand som denne uka.

Utvidet tidspunkt for karantene

Det var lørdag det ble påvist smitte hos gjester og ansatte på restauranten Bellini i Markens gate i Kristiansand. Alle som har vært på restauranten i tidsrommet lørdag klokka 12.00–19.30 er bedt om å gå i karantene og teste seg.

Dette tidsrommet var i utgangspunktet 17-19.30, men ble søndag utvidet.

– Dette fordi ytterligere en smitteførende person har vært i lokalene i dette tidsrommet. De det gjelder har fått beskjed, sier kommuneoverlegen.

Også alle som har vært gjester ved restauranten fra mandag til lørdag denne uka, bes om å teste seg samt gå i karantene.

Søndag ettermiddag ble det kjent at til sammen to ansatte, to gjester og to nærkontakter er smittet. Kommunen bekreftet da at det er en sammenheng mellom utbruddene på Bellini og utbruddet som oppstod på Bakgården Både Og i romjula, der det så langt er påvist smitte på 28 personer (26 personer som var til stede, samt 22 nærkontakter i flere ledd utover).

– Er dere sikre på at det var en gjest som smittet de to servitørene, slik det ble opplyst lørdag?

– Det ønsker vi ikke å kommentere. Vi sier bare at det er en sammenheng mellom smitteutbruddene på de to restaurantene, sier Vik.

– Hva er årsaken til at de som har vært på Bellini søndag ikke må i karantene.

– Enkelt og greit fordi det ikke var smitteførende personer i restauranten søndag 3. januar.

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik. Foto: Jacob J. Buchard

Vil ha obligatorisk registrering

Bellini har praktisert frivillig registrering av kontaktinformasjon for gjestene. Både kommunelege Styrk Fjærtoft Vik og ordfører Jan Oddvar Skisland har i helga tatt til orde for at de ønsker at slik registrering blir obligatorisk.

I pressemeldingen søndag kveld skriver kommunen:

«Ved de to siste utbruddene har det vært krevende å komme i kontakt med gjester/deltakere på grunn av ufullstendig registrering. Kristiansand kommune oppfordrer derfor serveringssteder til å innføre en obligatorisk registrering av alle gjester på spisestedene.»

Videre skriver de:

«Det vil si at gjester som ikke er villig til å la seg registrere med navn og telefonnummer heller ikke skal tilbys servering.»

– Serveringsstedene vil få direkte informasjon om dette, sier direktør kultur og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell i pressemeldingen.

Ordfører Jan Oddvar Skisland opplyser at kommuneledelsen møtes mandag morgen for en gjennomgang av situasjonen i Kristiansand. Da vil kommunedirektør Camilla Dunsæd ikke være til stede fysisk. Hun er nemlig en av de som har vært på Bellini sist uke, og hun er følgelig nå i karantene.

– Hun kommer til å arbeide hjemmefra den kommende uka. Dette er noe som kan ramme oss alle, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

Fakta Kristiansand kommune sendte lørdag kveld ut pressemelding hvor det sto følgende: «Det har vært smitteførende personer på restauranten lørdag 02.01.2021 og vi ber alle som har vært på restauranten den dagen i perioden kl. 17-19:30 om å gå i karantene og teste seg.» (tidspunktet ble altså søndag utvidet til 12.00–19.30)

«Videre har personale på restauranten vært smitteførende fra mandag 04.01.2021. Derfor skal alle som har vært gjester på restauranten fra og med mandag 04.01.2021 og til nå gå i karantene, bestille time til test på koronasenterets nettside, og teste seg.»

