Stikker kjepper i hjulene vindkraft­verk i Flekke­fjord

Olje- og energidepartmentet (OED) har tirsdag stukket kjepper i hjulene for planene om vindkraftverk på Skorveheia i Flekkefjord.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Slik mente utbyggeren Norsk Vind at de 200 meter høye vindturbinene ville framstå fra grenda Kvanvik langs fylkesvei 44. Foto: Norsk Vind

FLEKKEFJORD: Regjeringen sendte tirsdag ut følgende pressemelding:

«Olje- og energidepartementet har i dag avslått anmodningen fra Norsk Vind Skorveheia AS om å gi konsesjonen til Skorveheia vindkraftverk virkning som statlig arealplan.

Skorveheia vindkraftverk er planlagt i et område angitt som Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i Flekkefjord kommune. Konsesjonæren søkte derfor kommunen om dispensasjon fra arealplanen.

Flekkefjord kommune avslo i februar 2020 dispensasjonssøknaden. Konsesjonæren anmodet deretter departementet om å gi konsesjonen virkning som statlig plan.

Olje- og energidepartementet har i avslaget vist til at Flekkefjord kommune var positive til at det ble gitt konsesjon til Skorveheia vindkraftverk da konsesjonssaken var på høring, men at det har skjedd betydelige endringer i prosjektet siden den gangen.

Departementet mener konsesjonæren bør gå i en tettere dialog med kommunen med sikte på å avklare hvilke endringer Flekkefjord kommune ikke ønsker, og om det er andre tilpasninger eller justeringer som kan bedre prosjektet sett fra kommunens ståsted. På denne måten kan det være grunnlag for behandlingen av en ny dispensasjonssøknad i Flekkefjord kommune.

Departementet tar derfor ikke anmodningen om statlig plan til følge.»

Statlig plan innebærer at staten kan overkjøre kommunen og utarbeide statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan når viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det. Dette får staten nå ikke mulighet til.

OEDs avgjørelse betyr dermed at sjansene for at kommunen får det som den vil styrkes.

Saken blir oppdatert.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Jan Oddvar Eide jan.oddvar.eide@fvn.no Arild Sandvik arild.sandvik@fvn.no