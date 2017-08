Politiloggen 24. august

ARENDAL: Hester tok seg til rette

08.05: To hester tok seg til rette ved Austre Moland i Arendal. De hadde stukket av og beitet på et annet jorde. Politiet meddeler på twitter at de håper eieren snart henter dem...

VENNESLA: Brann i Løa ved Vigeland Hovedgård

01.41: Den første meldingen om brann i Løa ved Vigeland Hovedgård kommer. Her kan du lese alt om brannen.

FARSUND: Jeep på grunn

01.42: En mann i 30-årene er mistenkt for kjøring alkoholpåvirket tilstand etter at en skjærgårdsjeep ble kjørt på land ved Spind i Farsund. Ingen personskade.