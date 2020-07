Vil «rømme» til Danmark for å spille skikkelig fotball

Raymond Larsen er åpen for å sende utålmodige fotballspillere til Danmark for å spille fotball. Foto: Jon Berntsen Kåsa

Flere seniorlag er utålmodige etter at myndighetene ikke har åpnet for fullkontakttrening og treningskamper. Dues Sportsreiser vil legge til rette for at breddefotballag kan reise til Danmark ei langhelg for å spille skikkelig fotball.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn