Bolig og uthus brant i Arendal

Politiet meldte brannen ved 1.30-tiden natt til torsdag. Bygningene som tok fyr ligger på et sted som heter Bomsholmen på Nedenes i Arendal. Beboeren i huset var ikke hjemme, men bortreist i forbindelse med jobb, opplyser politiet.

Ingen andre befant seg i de brannherjede bygningene

– Brannvesenet har kontroll på brannen, skrev politiet like før klokka 2.30 natt til torsdag. En drøy halvtime senere meldte de at brannen var slukket, men at etterslokking ville pågå ut over natten.

– Det var naboer som meldte fra om brannen. Da nødetatene kom fram til eiendommen ble naboene rundt vekket og satt i beredskap i tilfelle det ble nødvendig å evakuere dem. Det blåste en del på stedet og det var frykt for spredning, men det var heldigvis ikke nødvendig for naboene å forlate hjemmene sine, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt til NTB.

Årsaken til brannen var ikke kjent natt til torsdag.