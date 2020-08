Smittetilfelle på hotell – 30–40 gjester i isolasjon

En ansatt tilknyttet Hovdestøylen er smittet av korona. Foto: Arkivfoto

Fredag ettermiddag opplyser Bykle kommune at det er konstatert et nytt tilfelle av koronasmitte i kommunen. En ansatt på et hotell er smittet. 30–40 gjester er fredag kveld i isolasjon på hotellet.

