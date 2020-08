Båt gikk på skjær - privat­person hentet fire personer opp fra sjøen

Fire personer havnet i sjøen da en båt gikk på skjær lørdag kveld. To personer ble kjørt til sykehuset i Flekkefjord og to til Sørlandets sykehus i Kristiansand. Foto: Redningsselskapet/Ole-Petter Olsen

Nødetatene rykket ut etter melding om at en båt med fire personer hadde gått på et skjær. Like etter midnatt ble de fire reddet i land.

