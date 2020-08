Preben Aavitsland (57) er overlege ved Folkehelseinstituttet i avdeling for smittevern, miljø og helse, og har hatt et profilert rolle som smittevernekspert under koronapandemien. Han er bosatt i Kristiansand og skriver jevnlig i Fædrelandsvennen. Foto: Tor Erik Schrøder