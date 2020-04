Cultiva vil ha redegjørelse om Tangens rolle

Styreleder i Cultiva, Kjersti Løken Stavrum, er glad for at ansettelsen av Nicolai Tangen som leder av Oljefondet nå blir godt belyst. Stiftelsen vil også be Sørlandets Kunstmuseum om en redegjørelse om mulige konsekvenser jobbskiftet har for Kunstsilo.