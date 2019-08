Ny politirapport om tiggere: Bakmenn utnytter personer til narkosalg og prostitusjon

Politiet har grunn til å tro at rumenske tiggere over hele Agder tilbyr narkotiske piller, skjult som bladselgere. De mener smugling og salg er organisert gjennom familier, styrt av et fåtall menn. Samme miljø skal også drive med hallikvirksomhet.